Referendum Pd-M5s-Avs in piazza il 19 maggio con la Cgil | L' invito del governo ad astenersi è sabotaggio antidemocratico

Il 19 maggio, il PD, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra scenderanno in piazza insieme alla CGIL per difendere la democrazia in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno. L'invito del governo Meloni all'astensione viene accusato di essere un "sabotaggio antidemocratico" e suscita forti reazioni politiche e sociali.

Parlano di "sabotaggioantidemocratico" in vista dei Referendum dell'8 e 9 giugno. Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza verdi e sinistra sono pronti a scendere in piazza contro l'invito all'astensione lanciato da alcuni esponenti del governo Meloni. E intanto l'Autorità per le. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Referendum, Pd-M5s-Avs in piazza il 19 maggio con la Cgil: "L'invito del governo ad astenersi è sabotaggio antidemocratico"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pd-M5s-Avs,invito a non voto mina democrazia,in piazza il 19 - "La maggioranza di governo ha aperto una campagna che intossica il dibattito pubblico sui referendum dell'8 e 9 giugno. (ANSA) ... 🔗msn.com

Referendum, Agcom richiama le emittenti su adeguata copertura informativa. Opposizione in piazza il 19 - La presa di posizione «ha l’obiettivo di offrire ai cittadini un’informazione corretta, imparziale e completa sui quesiti referendari e sulle ragioni a sostegno delle opzioni di voto» ... 🔗msn.com

Referendum, Pd-M5s-Avs in piazza con la Cgil: "L'invito del governo ad astenersi è antidemocratico" - Parlano di "sabotaggio antidemocratico" in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno. Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza verdi e sinistra sono pronti a scendere in piazza contro l'invito ... 🔗today.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Scrive il ilsecoloxix : La Commissione di vigilanza Rai ha convocato per martedì il direttore di Rete, Stefano Coletta, per discutere il caso.