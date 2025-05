Referendum lo slalom dei partiti alle urne | indicazioni ‘arcobaleno’ per il voto di giugno

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, i partiti si preparano a orientare i propri elettori con indicazioni variegate, un vero e proprio "slalom" politico. Dalle opzioni di astensione ai tradizionali sì e no, il panorama si fa sempre più complesso, riflettendo un'ampia gamma di strategie e posizioni.

(Adnkronos) – partiti in versione arcobaleno in vista del Referendum dell'8 e 9 giugno. Le indicazioni di voto per i propri sostenitori sono tra le più disparate, coprendo tutte le opzioni possibili, dall'astensione al solo ritiro della scheda, dalla libertà di voto ai 'canonici' sì e no. Insomma, a seguire i leader i cinque quesiti .

Referendum giustizia 2022 : Ecco la spiegazione dei 5 quesiti

Oggi Domenica 12 giugno, oltre alle elezioni amministrative di alcuni comuni, in tutta Italia si potrà votare anche per il referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali.