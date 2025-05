Referendum le opposizioni scendono in piazza Pd M5s e Avs uniti | L’invito all’astensione mina la democrazia

Le opposizioni si mobilitano in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno, unendo le forze di Pd, M5s e Avs. Con un appello al voto, criticano duramente la maggioranza di governo, che invita all'astensione, sottolineando come questa posizione minacci la democrazia e i diritti dei cittadini su temi cruciali come lavoro e cittadinanza.

L’opposizione prova a dare una scossa sui Referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. E lo fa con un appello al voto che unitario da parte di Pd, M5s e Avs, che va di pari passo con una dura critica alla maggioranza di governo che invita gli elettori ad astenersi e di fatto a boicottare il voto.“La maggioranza di governo ha aperto una campagna che intossica il dibattito pubblico sui Referendum dell’8 e 9 giugno. L’invito ad astenersi e rimanere a casa mina la salute della nostra democrazia, già pesantemente provata da politiche liberticide e repressive promosse dal governo Meloni”, scrivono in una nota congiunta Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein. L’appello di Pd, M5s e Avs sui ReferendumI leader delle opposizioni criticano la “sprezzante esortazione al disinteresse per le questioni pubbliche che incidono sulla vita quotidiana di tutti i cittadini”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum, le opposizioni scendono in piazza. Pd, M5s e Avs uniti: “L’invito all’astensione mina la democrazia”

