Referendum l’Agcom richiama la Rai e le altre emittenti | Garantire un’adeguata copertura informativa

Il Consiglio dell'Agcom ha richiesto alla Rai e alle emittenti nazionali di assicurare un'adeguata informazione riguardo ai cinque temi dei referendum fissati per l'8 e il 9 giugno. Questo richiamo sottolinea l'importanza di una corretta informazione per il corretto esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini.

Il Consiglio dell’Agcom ha adottato un provvedimento di richiamo alla Rai e a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici operanti in ambito nazionale, “affinché garantiscano un’adeguatacoperturainformativa sui cinque temi oggetto dei Referendum indetti per i giorni 8 e 9 giugno”. Dopo le polemiche delle opposizioni e dei promotori dei Referendum – che hanno puntato il dito contro la Rai, accusata di “oscurare le consultazioni” – e dopo la replica della stessa azienda pubblica che ha fatto sapere di avere “garantito numerosi spazi dedicati ai temi oggetto di Referendum”, arriva così il provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.Il richiamo, adottato alla luce dei dati di monitoraggio, “ha l’obiettivo di offrire ai cittadini un’informazione corretta, imparziale e completa sui quesiti referendari e sulle ragioni a sostegno delle opzioni di voto”, si legge nella nota. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’Agcom richiama la Rai e le altre emittenti: “Garantire un’adeguata copertura informativa”

