Referendum la posizione del Pd | 5 sì a Jobs Act e cittadinanza

Il referendum dell’8 e 9 giugno si avvicina e il Partito Democratico invita a esprimere cinque sì sui temi del Jobs Act e della cittadinanza. Tuttavia, il partito si presenta diviso, con una corrente di minoranza che si oppone a tre dei quesiti, evidenziando la mancanza di unità interna su questioni fondamentali.

Il Referendum dell’8 e 9 giugno si avvicina e la posizione ufficiale del Partito democratico è l’invito a votare convintamente cinque sì.Il Pd, però, marcia diviso: una corrente di minoranza si è sfilata dalla posizione ufficiale su tre dei quesiti riguardanti il Jobs Act. Perfetta concordia, invece, sul quesito inerente la cittadinanza.I quattro quesiti sul Jobs ActI primi quattro quesiti del Referendum, presentati dalla Cgil, sono volti a modificare il Jobs Act cioè l’insieme di leggi in materia di lavoro introdotte dal Pd stesso sotto il governo Renzi e modificate negli anni da una serie di sentenze della magistratura.Il termine Jobs Act indica tutte le misure avviate dal Governo con la Legge delega 1832014 in tema di occupazione, fra i quali il Decreto legislativo 802015 recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, il Decreto legislativo 232015 in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e il Decreto legislativo 812015 di riordino delle diverse tipologie di contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Referendum, la posizione del Pd: 5 sì a Jobs Act e cittadinanza

