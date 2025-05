Referendum il segretario della Cgil Landini ad Ancona | Arretramento dei diritti e delle condizioni di lavoro | VIDEO

Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, interviene ad Ancona per affrontare il tema del referendum, sottolineando come l'Italia stia vivendo un grave arretramento dei diritti e delle condizioni di lavoro. Attraverso un video, mette in luce le conseguenze delle leggi varate negli ultimi venti-venticinque anni, evidenziando l'impatto su lavoratori e cittadini.

Ancona - "Lo dico in modo molto diretto: siamo di fronte a una situazione che ha determinato un Arretramento dei diritti e dellecondizioni di lavoro e di vita delle persone che non hanno precedenti: in questi venti-venticinque anni, le leggi che sono state fatte nel nostro Paese da tutti i. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Referendum, il segretario della Cgil Landini ad Ancona: «Arretramento dei diritti e delle condizioni di lavoro» | VIDEO

