Referendum da ridere | la sinistra schiera Dandini Vergassola Paolantoni il liberato dalla Meloni Zaki e il rinnegato da Avs Soumahoro

Geppy Cucciari ha fatto scuola. Da quando è scesa in campo con l'appello ad andare a votare, sì, ovviamente, è partita la caccia all'attimo di gloria "warholiano" dei comici e e degli attori italiani, tutti o quasi desinistra, pronti a lanciare appelli alla partecipazione, nel nome della democrazia. L'ultimo, in ordine di tempo, è il comico Francesco Paolantoni che in un video pubblicato sui social invita ad andare alle urne per i prossimi Referendum che si terranno l'8 e il 9 giugno 2025. Al suo fianco l'amico e attore Arduino Speranza. Referendum e comici, una storia che parte da Benigni e CrozzaVale appena la pena di ricordare, a proposito di comici, che nel 2016 Roberto Benigni e Maurizio Crozza ingaggiarono un duello sul Referendum di riforma costituzionale che segnò la fine del governo Renzi.