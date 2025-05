Referendum cittadinanza Magi a Fanpage | “Grave boicottaggio di La Russa rispondiamo con la partecipazione”

Riccardo Magi, leader di +Europa, risponde alle recenti dichiarazioni di La Russa sull'astensione ai referendum dell'8 e 9 giugno, definendole “inqualificabili” e irrispettose della Costituzione. Durante un incontro a Fanpage.it, Magi invita i cittadini a partecipare attivamente, affermando che "l’unica risposta a questo boicottaggio è mobilitarsi per il diritto alla cittadinanza".

L'invito di La Russa all'astensione per i Referendum dell'8 e 9 giugno è "inqualificabile, non ha rispetto per la carica che ricopre e per la Costituzione", dice negli studi di Fanpage.it Riccardo Magi, leader di +Europa e presidente del Comitato promotore del Referendum sulla cittadinanza. "Diamo una lezione a tutti. Andiamo a votare e superiamo il quorum." 🔗Leggi su Fanpage.it

