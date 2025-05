Referendum 8 e 9 giugno 2025 | come ottenere le agevolazioni per i viaggi ferroviari via mare autostradali e aerei

In vista dei referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno informa gli elettori sulla possibilità di ottenere agevolazioni per i viaggi ferroviari, marittimi, autostradali e aerei. Questa misura è pensata per facilitare l'accesso alle urne, garantendo a tutti la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto. Scopri come richiedere queste agevolazioni.

In occasione dei Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno2025, il Ministero dell’Interno ha reso noto che gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto. agevolazioni PER I viaggiferroviari. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Referendum 8 e 9 giugno 2025: come ottenere le agevolazioni per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei

