Referendum 8-9 giugno Lollobrigida | Lo dico apertamente non voterò

In vista del Referendum previsto per l'8 e 9 giugno, si amplia il fronte del centrodestra che sceglie l'astensione. Dopo le posizioni espresse da Antonio Tajani e Ignazio La Russa, anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha dichiarato apertamente che non parteciperà al voto: «Io non andrò a votare al Referendum, lo dico con chiarezza. Molti quesiti sembrano un congresso del Pd più che un Referendum». Lollobrigida ha poi aggiunto: «Anche parte del Partito democratico ha annunciato che si asterrà su tre quesiti. È una loro questione politica. Non abbiamo ritenuto questi Referendum utili, non li abbiamo sottoscritti. La Costituzione garantisce la libertà di andare o meno a votare e io personalmente non parteciperò».Arturo Scotto, Pd: «Lollobrigida è un ministro, non un privato cittadino, non può incentivare l'astensionismo»Le parole del ministro non sono passate inosservate, suscitando reazioni dure dalle opposizioni.