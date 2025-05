Referendum 8-9 giugno | critiche alla campagna di astensione del governo Meloni

Il referendum dell'8 e 9 giugno solleva preoccupazioni in merito alla campagna di astensione promossa dal governo Meloni. Critiche si spendono sul rischio che questo invito intacchi la salute democratica del paese, già gravemente compromessa da politiche ritenute liberticide e repressive, mettendo in discussione il valore del dibattito pubblico e la partecipazione dei cittadini.

"La maggioranza di governo ha aperto una campagna che intossica il dibattito pubblico sui Referendum dell'8 e 9 giugno. L'invito ad astenersi e rimanere a casa mina la salute della nostra democrazia, già pesantemente provata da politiche liberticide e repressive promosse dal governoMeloni". Così in una nota congiunta Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Elly Schlein. "È una sprezzante esortazione al disinteresse per le questioni pubbliche - aggiungono - che incidono sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. Il Referendum è uno strumento civico che offre a tutti gli aventi diritto al voto la possibilità di decidere e cambiare. Aver scelto di lavorare affinché i cittadini rinuncino a questa opportunità è pericoloso e irresponsabile, un atto di sabotaggio antidemocratico. Per questo saremo presenti in piazza a Roma il 19 maggio all'iniziativa promossa dalla Cgil "Il voto è libertà". 🔗Leggi su Quotidiano.net