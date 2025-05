Referendum 2025 agevolazioni e rimborsi per i viaggi dei fuori sede | ecco come funziona

In vista dei Referendum abrogativi del 2025, il Ministero dell’Interno ha annunciato importanti agevolazioni e rimborsi per i viaggi dei fuori sede. Gli elettori che si sposteranno per votare nei loro comuni di iscrizione possono beneficiare di questo supporto. Scopriamo insieme come funziona e quali sono le modalità per accedere a questi vantaggi.

In occasione dei Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 422025, ha reso noto che gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Referendum 2025, agevolazioni e rimborsi per i viaggi dei fuori sede: ecco come funziona

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum 2025 ecco i 5 quesiti su lavoro e cittadinanza - Vediamo in sintesi di cosa trattano i 5 quesiti dei referendum previsti per l'8 e il 9 giugno 2025. Come si vota dall'estero ... 🔗fiscoetasse.com

Rimborsi IRPEF 2025, ecco come ottenere le detrazioni fiscali anche se hai perso scontrini e fatture: guida aggiornata - Ogni anno, con l’arrivo della dichiarazione dei redditi, per milioni di contribuenti arrivano anche i rimborsi ... delle agevolazioni direttamente all’interno del Modello 730/2025. 🔗informazione.it

Referendum 2025: responsabilità sull’appaltatore o subappaltatore - REFERENDUM – Si vota al referendum l’8 e 9 giugno. Questo il testo che troveremo nel primo quesito: “Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti ... 🔗lagendanews.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Petrolio e influenza sulle borse, cosa potrebbe cambiare entro il 2025

Al giorno d’oggi, tutti sono perfettamente consapevoli di quanto il greggio sia in grado di condizionare le Borse.