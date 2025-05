Reddito reale delle famiglie in calo a fine 2024 | Italia fanalino di coda nell’Ocse peggio solo l’Australia

Nel quarto trimestre del 2024, il reddito reale delle famiglie italiane continua a scendere, evidenziando le difficoltà economiche del Paese. Con un calo dello 0,6%, l'Italia si attesta come fanalino di coda nell'OCSE, peggio soltanto dell'Australia, mentre la media dei Paesi OCSE registra un aumento dello 0,5%. Una situazione allarmante per i nuclei familiari italiani.

