Reddito di povertà emendamento del M5S | Servono altri 250 milioni per 97 mila famiglie rimaste fuori

Il Movimento 5 Stelle propone un emendamento per destinare 250 milioni di euro al reddito di povertà, evidenziando l'emergenza di 97 mila famiglie escluse dal sostegno. Criticando il governo di centrodestra per la cancellazione del reddito di cittadinanza, il M5S sottolinea come le attuali misure siano insufficienti rispetto alle reali esigenze della popolazione.

"Il centrodestra al governo da un lato affama le famiglie avendo eliminato il Reddito di cittadinanza, dall’altro si accorge che il Reddito di povertà, firmato Schifani, basta per appena 11 mila domande rispetto ai 100 mila richiedenti. Stiamo presentando un emendamento che destina 250 milioni di. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Reddito di povertà, emendamento del M5S: "Servono altri 250 milioni per 97 mila famiglie rimaste fuori"

