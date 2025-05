Recensione Roborock Saros Z70 il robot per le pulizie con il braccio in più

Scopri il Roborock Saros Z70, il rivoluzionario robot per le pulizie dotato di un braccio in più. Non solo aspira e lava i pavimenti, ma è anche in grado di afferrare e riordinare oggetti, rendendo le faccende domestiche un gioco da ragazzi. Un'innovazione che ridefinisce gli standard del mercato.

È il primo che afferra gli oggetti e li mette in ordine, assicurando anche aspirazione e lavaggio del pavimento ai vertici del mercato 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Recensione Roborock Saros Z70, il robot per le pulizie con il braccio in più

Se ne parla anche su altri siti

L'aspirapolvere robotico Roborock Saros Z70 con braccio robotico sarà presto lanciato in altri Paesi - Roborock rilascerà l'aspirapolvere robot Saros Z70 nei Paesi europei a maggio, dopo il precedente lancio delle campagne di pre-ordine negli Stati Uniti e in Australia. Si tratta di uno dei primi model ... 🔗notebookcheck.it

Roborock Saros 10R, la recensione: il robot aspirapolvere «sottiletta» che si infila dappertutto - In attesa dello Z70, in arrivo in Italia nel corso dell'anno, ha debuttato la nuova linea Saros ... Roborock ha sviluppato negli ultimi anni, e che abbiamo potuto apprezzare in precedenti recensioni. 🔗corriere.it

Roborock Saros 10R, la recensione: il robot aspirapolvere «sottiletta» che si infila dappertutto - Al CES di Las Vegas 2025 uno degli oggetti che ha destato più sensazione è stato il Saros Z70 di Roborock. Il primo modello di robot aspirapolvere pronto per i negozi (anche altri marchi sono in ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

PAW Patrol: Mighty Pups salva Adventure Bay recensione PS4 Pro

PAW Patrol Mighty Pups Salva Adventure Bay ? il nuovissimo titolo sviluppato da Drakhar Studio e ispirato al celebre film PAW Patrol Mighty Pups prodotto da Spin Master Entertainmen.