Real Madrid Rodrygo va alla rottura | per Marca ha chiesto la cessione e di non giocare più Gli scenari di mercato

Rodrygo e il Real Madrid si trovano a un bivio: secondo Marca, il giovane attaccante ha richiesto la cessione, annunciando la sua intenzione di non scendere più in campo. In questo contesto, il club madrileno sta pianificando il futuro, con Xabi Alonso come possibile successore di Carlo Ancelotti e tre priorità sul mercato.

Il RealMadrid ha iniziato a programmare il proprio futuro, con la scelta del successore di Carlo Ancelotti caduta su Xabi Alonso e tre priorità. 🔗Leggi su Calciomercato.com

