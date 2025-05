Real Madrid-Mallorca il pronostico de LaLiga | GOL e non solo

La 36° giornata de LaLiga si anima con un confronto atteso: Real Madrid e Mallorca. Le due squadre, con destini opposti in questa stagione, si affronteranno domani 14 maggio alle 21:30 allo stadio Santiago Bernabéu. Scopriamo insieme le ultime novità, i pronostici e le prospettive di questa emozionante sfida calcistica!

La 36° giornata de LaLiga è appena cominciata ma sta già entrando nel suo vivo. Una delle gare in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di RealMadrid e Mallorca, in programma domani 14 maggio alle 21:30 allo stadio Santiago Bernabeu. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 1-1, con i Blancos che dovranno necessariamente portare a casa 3 punti per rinviare la festa Scudetto del Barcellona. Gli ospiti, invece, tenteranno di compiere un’impresa titanica per centrare la qualificazione in una competizione europea.L’andamento di RealMadrid e MallorcaLa sconfitta per 4-3 nel Clasico con il Barcellona ha di fatto sancito la fine della rincorsa per il titolo del RealMadrid, desideroso di vincere per blindare la seconda posizione in classifica. 🔗Leggi su Sololaroma.it