re carlo perché la figuraccia a londra smonta le accuse di harry

Harry è stato sorpreso a vagare per le strade di Londra, perfino a bussare alle porte di almeno tre case. E Re Carlo si prende la sua rivincita contro le accuse del figlio.La vendetta di Re CarloDopo la sentenza del tribunale londinese che ha negato definitivamente la protezione della polizia britannica a Harry e alla sua famiglia, il Duca del Sussex ha sfogato la sua frustrazione contro Re Carlo. L’intervista bomba alla BBC è apparsa a tutti come una sorta di ripicca perché non ha ottenuto quello che voleva. E così eccolo riversare sul padre ogni tipo di insoddisfazione.È perfino arrivato a dire che non sa quanto tempo ha da vivere il Re, indebolendo l’immagine della Monarchia. Ma adesso questa intervista acquista il giusto peso, scagionando Carlo da qualsiasi accusa.Ancora una volta Harry si è rovinato con le proprie mani, perdendo credibilità e mostrandosi per quello che è veramente, ossia un bambino viziato e capriccioso che sbatte i piedi e dice le prime cose che gli vengono in mente senza preoccuparsi di ferire le persone e delle conseguenze. 🔗Leggi su Dilei.it