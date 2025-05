Re Carlo invita Macron | dormirà al castello di Windsor con Brigitte

Re Carlo III ha invitato Emmanuel Macron a trascorrere una notte nel prestigioso castello di Windsor, residenza storica della defunta regina Elisabetta. Il presidente francese, accompagnato dalla moglie Brigitte, accoglie con entusiasmo l'invito, segnando un importante momento nelle relazioni tra Regno Unito e Francia.

Emmanuel Macron sarà ospite di re Carlo III d'Inghilterra e dormirà nel castello di Windsor, il maniero preferito dalla regina Elisabetta che l'aveva scelto come residenza. Oggi il presidente francese, fa sapere Buckingham Palace, ha accettato l'invito del sovrano e si recherà nel Regno Unito per una visita di Stato dall'8 al 10 luglio prossimo. Sarà accompagnato dalla moglie BrigitteMacron. Carlo e Camilla hanno effettuato una visita di Stato in Francia nel settembre 2023 e per Macron si tratta ora di ricambiare ma anche di discutere di una serie di accordi commerciali con la Gran Bretagna. L'ultima visita di un Capo di Stato francese nel Regno Unito risale al marzo 2008, quando l'allora presidente Nicolas Sarkozy e la moglie Carla Bruni furono ospiti della regina Elisabetta. Anche loro soggiornarono a Windsor. 🔗Leggi su Iltempo.it