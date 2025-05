Rds Summer festival | ecco Brancale e Amoroso

L'RDS Summer Festival 2025 si prepara a incantare il pubblico con la partecipazione di illustri artisti. Prime ospiti, Alessandra Amoroso e Serena Brancale, promettono uno spettacolo indimenticabile. Il 27 giugno, sul palco di piazza Garibaldi, Brancale, talentuosa cantautrice e polistrumentista, si esibirà con il suo singolo di successo "Baccalà". Non mancate!

L’edizione 2025 dell’Rds Summerfestival prende forma: Alessandra Amoroso e Serena Brancale sono le prime due ospiti.Il 27 giugno sul palco di piazza Garibaldi salirà Serena Brancale, 35enne cantautrice e polistrumentista, che si è fatta conoscere con il suo singolo Baccalà. Lo scorso febbraio è stata una delle protagoniste del festival di Sanremo 2025 dove ha partecipato con ‘Anema e Core’. Gli altri ospiti big che accompagneranno la Brancale nella serata saranno svelati a pochi giorni dall’evento. La Brancale è attesa anche ad Ancona dove il 31 luglio si esibirà in concerto all’arena sul mare nel porto Antico.Il 28 giugno sarà invece il turno di Alessandra Amoroso, una delle regine della musica italiana. L’Amoroso è in dolce attesa, il suo primogenito nascerà a settembre. Anche se lei sarà la regina del sabato sera targato Rds, sarà accompagnata da altri due ospiti big. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rds Summer festival: ecco Brancale e Amoroso

