Rcr fa il giro del mondo. Prosegue il viaggiointernazionale di Rcr CristalleriaItaliana, che nel 2025 si conferma ambasciatrice del design e dell’arte del vetro nel panorama mixology globale. Dopo la partecipazione di rilievo ad Ambiente 2025 a Francoforte, la maison toscana ha intrapreso un percorso costellato di appuntamenti prestigiosi, consolidando il suo ruolo di riferimento per i professionisti del bartending. I primi importanti step sono stati i Concorsi Regionali e Interregionali AIBES, l’Associazione Italiana Barman, che culmineranno nel Concorso Nazionale previsto per la prima volta su una nave da crociera dal 26 al 30 ottobre 2025. Un format inedito che unisce competizione, alta formazione e networking in uno scenario suggestivo e innovativo, dove il vetro diventa protagonista delle performance creative dei migliori barman italiani. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rcr Cristalleria Italiana. Il viaggio internazionale dell’eccellenza colligiana

