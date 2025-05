Rayman Ubisoft Milan sta lavorando ad un nuovo capitolo svela un annuncio di lavoro

Ubisoft Milan ha svelato l'arrivo di un nuovo capitolo della storica serie Rayman attraverso un annuncio di lavoro su LinkedIn. La ricerca di un Senior Game Designer per il team dedicato al franchise conferma l'impegno del publisher francese nel rilanciare questa amata avventura platform, entusiasmando i fan.

UbisoftMilan ha pubblicato su LinkedIn un annuncio di lavoro dove conferma lo sviluppo di un nuovo titolo di Rayman. L’offerta riguarda la posizione di Senior Game Designer da inserire nel team dedicato proprio a alla storica serie platform del publisher francese, confermando indirettamente l’esistenza del progetto.Sebbene l’annuncio su LinkedIn non fornisca alcuna informazione specifica su genere, piattaforme o direzione artistica, alcuni dettagli nel testo lasciano intuire che si tratta di un progetto ambizioso. Il candidato ideale dovrà infatti avere esperienza nella prototipazione e nello scripting con motori come Unity o Unreal Engine, dimostrando una solida conoscenza del game design, della UX e dell’analisi dei dati di gioco. Tra i requisiti opzionali, spiccano competenze in programmazione, level design e uso di software 3D, il che potrebbe suggerire un approccio tecnico e visivo avanzato. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Rayman, Ubisoft Milan sta lavorando ad un nuovo capitolo, svela un annuncio di lavoro

