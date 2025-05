ravenna welcomes talents gli incontri per far incontrare studenti e professionisti fuori sede

Ravenna accoglie giovani talenti con "Ravenna Welcomes Talents", un evento dedicato a facilitare l'incontro tra studenti e professionisti. Mercoledì 21 maggio, dalle 18 alle 20, la sala giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste ospiterà questo incontro della Community Stay (and feel fine), creando opportunità per connessioni significative e scambi culturali.

