Ravennapistoiese si prepara a una sfida cruciale: la semifinale dei playoff di Serie D al Benelli contro la Pistoiese. Domenica, alle 19, i giallorossi cercheranno la rivincita dopo il confronto in regular season, in un match che promette emozione e determinazione. La tensione cresce, e il sogno di un finale è a portata di mano.

C’è dunque di nuovo la Pistoiese sul cammino del Ravenna. La Semifinale dei Playoff di Serie D, che si giocherà domenica, alle 19, al Benelli, è ‘apparecchiata’. Dopo i risultati dell’ultima giornata di regular season, conclusasi domenica, ai giallorossi è toccata la formazione toscana, per quella che sarà la Rivincita del Playoff perso nel 1996, ma soprattutto la Rivincita per lo ‘sgarbo’ della passata stagione. Non dimentichiamo infatti che, se il Ravenna non si è potuto giocare le proprie chance nella corsa alla promozione di un anno fa, oltre ai propri demeriti, lo deve anche al ‘fallimento pilotato’ della vecchia Pistoiese. Proprio 12 mesi fa, il club arancione uscì dalla porta – escluso dal campionato a 5 turni dalla fine – salvo rientrare immediatamente dalla finestra sotto le mentite spoglie dell’Aglianese (da cui ha rilevato la matricola federale 917375 e il titolo sportivo). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna-Pistoiese: Rivincita in Semifinale Playoff di Serie D al Benelli

