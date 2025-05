Ratti nella scuola primaria di Solofra | disposta la chiusura dell’istituto

Nella mattinata odierna, la scuola primaria “Casapapa” di Solofra ha disposto la chiusura dell'istituto a causa del rinvenimento di ratti all'interno dell'edificio. La presenza dei roditori è stata segnalata dal personale docente e dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Nunzia, che ha preso prontamente provvedimenti per garantire la sicurezza degli studenti.

