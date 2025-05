Raspadori il nuovo intervento di Conte | arriva la conferma che non lascia dubbi

Raspadori continua a dimostrare il suo valore con prestazioni decisive per il Napoli. Con la conferma del nuovo intervento di Conte, il suo ruolo in questa fase cruciale della stagione diventa ancora più centrale. I numeri parlano chiaro: l'attaccante è pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi.

L'attaccante del Napoli è sempre più decisivo in questo finale di stagione: i numeri dell'attaccante sono importanti ed il nuovointervento di Conte cambia tuttoRaspadori, il nuovointervento di Conte: arriva la conferma che non lasciadubbi Vasquez all'85' ha gelato il Maradona e ridotto anche l'efficacia del gol del momentaneo 2-1 di Jack Raspadori. L'attaccante azzurro, però, il suo dovere l'aveva fatto ancora una volta. Proprio come contro il Lecce, aveva tolto le castagne dal fuoco ad Antonio Conte, rivelandosi la freccia più affilata nella faretra del mister salentino.I gol mancanti nella rosa azzurra l'allenatore li sta trovando dall'attaccante classe 2000 che ha di fatto passato una prima parte di stagione quasi in naftalina, chiuso da un modulo tattico non nelle sue corde.