Ras Al Khaimah l' Emirato registra una crescita turismo italiano

Ras Al Khaimah si afferma come una meta ambita per i turisti italiani, con un incremento del 10,5% degli arrivi nel 2024 e un ulteriore 12% nel primo trimestre del 2025. Questo trend positivo sottolinea l'Italia come mercato strategico per l'emirato, noto per le sue bellezze naturali e le attrazioni culturali uniche.

Milano, 13 mag. (askanews) - Ras Al Khaimah conquista l'interesse dei viaggiatori italiani, registrando un incremento degli arrivi del 10,5% nel 2024 e un'ulteriore crescita del 12% nel primo trimestre del 2025, confermando così l'Italia come un mercato strategico per l'Emirato.Conosciuto come l'Emirato della Natura, Ras Al Khaimah si sta affermando rapidamente come destinazione dalla varietà dei paesaggi: dalle maestose montagne e dune di sabbia color terracotta alle spiagge incontaminate e alle mangrovie. Con una vision chiara, incentrata su sostenibilità, innovazione e turismo di qualità."Abbiamo avuto una crescita sul mercato italiano e credo che il motivo sia che Ras Al Khaimah abbia il prodotto giusto per gli italiani tra le offerte all-inclusive, indipendentemente dal fatto che soggiornino in un hotel a tre stelle o magari anche in una struttura a cinque stelle. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ras Al Khaimah, l'Emirato registra una crescita turismo italiano

