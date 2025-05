Rapinatori armati incubo dei supermercati I colpi nel giro di due settimane

Negli ultimi quindici giorni, i supermercati della provincia nord-est di Roma sono stati colpiti da un incubo: rapinatori armati di pistola, con il volto coperto, hanno messo a segno due colpi. Un 49enne italiano, con un passato criminale, è stato arrestato, ma la paura rimane alta tra i residenti e i commercianti.

In nemmeno un mese due colpi messi a segno in altrettanti supermercati. Ad agire due banditi: armati di pistola e con il volto coperto, hanno ripulito le casse di due attività commerciali della provincia nord-est di Roma. Uno di loro, un 49enne italiano con precedenti alle spalle, è stato.

