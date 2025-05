Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia

ReggioEmilia, 13 maggio 2025 - Rapina in via Turri a Reggio, zonastazione: un uomo è stato aggredito da uno sconosciuto che gli ha portato via il portafogli.Il fatto è avvenuto questa sera, la chiamata al 118 è arrivata attorno alle 20.15.Mentre si trovava nella zona di via Turri, un uomo è stato avvicinato da uno sconosciuto. Quest'ultimo, non armato, avrebbe aggredito l'uomo per sottrargli il portafogli.Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure alla vittima della rapina. Le sue ferite sono state valutate come lievi.Proseguono gli accertamenti per identificare il responsabile di questo episodio di microcriminalità. L'ennesimo, purtroppo, che interessa la zona della stazione storica.

