Rapina lampo all' Eurospin di Oggiono ladri in fuga in moto

Nel pomeriggio di lunedì 12 maggio, l'Eurospin di Oggiono è stato rapinato in un audace colpo lampo. I ladri, armati e velocemente operativi, hanno messo a segno il furto in pochi attimi, fuggendo poi a bordo di una moto. L'episodio ha sconvolto la tranquillità della zona, solitamente affollata da residenti e sportivi.

Colpo a segno a Oggiono. Nel pomeriggio di lunedì 12 maggio l'Eurospin di viale Europa è stato teatro di una Rapina a mano armata, conclusasi in pochi secondi con la fuga dei malviventi. Il supermercato, situato in una zona vicina al centro sportivo "De Coubertin" e il poliambulatorio dell'Asst.

