Rapina in casa a Crevalcore armati di forbici e coltello | arrestati tre ragazzi

Tre ragazzi sono stati arrestati per una rapina in casa avvenuta a Crevalcore lo scorso 24 febbraio. Armati di forbici e coltello, hanno minacciato la vittima in pieno giorno, costringendola a consegnare denaro con frasi intimidatorie. Le indagini hanno portato all'identificazione e all'arresto dei presunti responsabili, ponendo fine a un episodio di grande paura per la comunità.

Sono entrati in casa sua in pieno giorno e, dopo aver impugnato un paio di forbici e un coltello, lo hanno minacciato dicendogli: “Fuori i soldi o ti buchiamo!”.Sono stati identificati e arrestati i presunti responsabili della Rapina a mano armata dello scorso 24 febbraio ai danni di un. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Rapina in casa a Crevalcore armati di forbici e coltello: arrestati tre ragazzi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rapina in casa a Crevalcore armati di forbici e coltello: arrestati tre ragazzi - “Fuori i soldi o ti buchiamo!”: così è stata minacciata la vittima, un 85enne, durante una rapina in casa. I presunti responsabili sono due giovani di origine marocchina, tra cui un minorenne, e un bo ... 🔗bolognatoday.it

Roma, rapina a casa del titolare di una ditta di calcestruzzi: moglie e figlia chiuse in una stanza. Smurata la cassaforte - I carabinieri della compagnia di Monterotondo indagano sulla rapina commessa da almeno due banditi a volto coperto e armati di pistola a casa di un imprenditore moldavo, 55 anni, titolare di una ... 🔗roma.corriere.it

Rapina in appartamento a Bolzano: arrestati due uomini armati - Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria i due malviventi venivano arrestati in flagranza di reato di rapina in abitazione aggravata dall’uso delle armi ed associati presso la locale Casa ... 🔗lamilano.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rapina in casa Roma con mazza di ferro: fuggono con soldi e gioielli

La tranquilla via Raimondo Scintu, a Cinecittà, è stata teatro di un terribile evento ieri sera poco prima delle 18.