Ranucci sì Cerno no | al Parlamento Ue censurato chi non è di sinistra

Il Parlamento dell'Unione Europea ha suscitato polemiche per la censura nei confronti di esponenti non allineati alla sinistra. In particolare, in commissione libertà civili, giustizia e affari interni, il direttore de Il Tempo è stato escluso dal dibattito, mentre si è dato spazio a rappresentanti di testate contrarie. Un episodio che evidenzia le tensioni nel panorama mediatico e politico europeo.

In commissione libertà civili, giustizia e affari interni non è stato permesso di parlare al direttore de Il Tempo ma parleranno il direttore di Fanpage e il coduttore di Report 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ranucci sì, Cerno no: al Parlamento Ue censurato chi non è di sinistra

