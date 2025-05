Ranieri furioso con l' arbitro Sozza e con Marelli | Sul rigore il Var non doveva intervenire non si possono cambiare le regole

Claudio Ranieri si presenta furioso ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della Roma per 2-1. L'allenatore contesta con veemenza l'operato dell'arbitro Sozza e dell'ex arbitro Marelli, accusando il VAR di aver travisato le regole sul rigore, affermando che «non si possono cambiare le regole». Una polemica che accende ulteriormente il dibattito sul video-assistente.

«Sul rigore il Var non poteva intervenire, non si possono cambiare le regole». Un Claudio Ranieri furioso quello intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match perso dalla Roma 2-1 a.

