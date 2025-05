Ranieri fuori controllo dopo Atalanta-Roma è una furia contro Marelli | Come fai a dire che non c’è?

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, l'Atalanta si qualifica ufficialmente per la Champions League, raggiungendo l'obiettivo con due giornate di anticipo. Ma la partita ha scatenato l'ira di Ranieri, furioso per le decisioni arbitrali di Marelli. Scopriamo i retroscena di un incontro che ha acceso gli animi e segnato una svolta per i bergamaschi.

dopo Napoli e Inter, l’Atalanta è la terza squadra a qualificarsi matematicamente per la prossima Champions League. I bergamaschi raggiungono l’obiettivo con due giornate d’anticipo grazie alla vittoria del Gewiss Stadium per 2-1 sulla Roma, che si ferma dopo 19 risultati utili consecutivi, nel posticipo della 36esima giornata di Serie A. Chiuso il primo tempo in parità con i gol di Lookman al nono minuto di gioco per i padroni di casa e di Cristante al 32esimo per gli ospiti, a risultare decisiva è la rete di Sulemana al 76esimo. In classifica la Dea è terza con 71 punti, 7 in più di Juventus e Lazio e 8 in più dei giallorossi, che ora inseguono nella lotta per il quarto posto. Al termine della partita, un furibondo Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn sfogandosi sul rigore prima assegnato, poi revocato alla sua squadra dopo un contatto tra Pasalic e Manu Koné. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ranieri fuori controllo dopo Atalanta-Roma, è una furia contro Marelli: “Come fai a dire che non c’è?”

