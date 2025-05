Ranieri denuncia incoerenza di arbitri e Var nell’annullamento del rigore all’Atalanta

Claudio Ranieri ha espresso la sua frustrazione riguardo all'incoerenza delle decisioni arbitrali e dell'uso del VAR, in particolare in merito all'annullamento di un rigore durante la partita contro l'Atalanta. Durante un'intervista a Dazn, l'allenatore ha criticato aspramente la gestione degli episodi controversi, evidenziando la necessità di maggiore chiarezza nel calcio.

Claudio Ranieri ha espresso la sua delusione durante un'intervista a Dazn, sottolineando la mancanza di coerenza nelle decisioni arbitrali, in particolare riguardo a un episodio discusso durante la partita contro l'Atalanta. In un tono acceso e critico, l'allenatore ha messo in luce la presunta incoerenza nel trattamento delle situazioni di gioco, evidenziando che le regole

