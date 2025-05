Ranieri critica il ribaltamento del rigore su Pasalic in Atalanta-Roma

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha espresso il suo disappunto per il controverso ribaltamento del rigore su Pasalic durante la partita contro l'Atalanta. In un'intervista per Dazn, il tecnico ha polemizzato sulla decisione arbitrale che ha influito sul corso del match, evidenziando come incidents di questo tipo possano condizionare l'esito di una gara.

Nel corso della partita contro l’Atalanta a Bergamo, il tecnico della Roma ha espresso tutto il suo disappunto riguardo a una decisione arbitrale che ha segnato il prosieguo del match. Successivamente, durante un’intervista per Dazn, Claudio Ranieri ha esplicitato il suo punto di vista, polemizzando sul fatto che il Var non avrebbe dovuto intervenire sulla . L'articolo Raniericritica il ribaltamento del rigore su Pasalic in Atalanta-Roma è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ranieri critica il ribaltamento del rigore su Pasalic in Atalanta-Roma

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma: Ranieri, mi tengo il punto sofferto ma ci manca un rigore" - (ANSA) - BOLOGNA, 12 GEN - Claudio Ranieri si tiene il punto conquistato ... "I nostri avversari si sono lamentati molto sul rigore finale, ma il nostro c'era come il loro. E nel primo tempo ... 🔗msn.com

VIDEO SKY / Ranieri: “Complimenti a Conte. Rigore? Non commenti gli episodi” - Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ... 🔗fcinter1908.it

Ranieri e un rigore di Mandragora, la Fiorentina passa a Celje e ipoteca le semifinali - Karnicnik 5 - Procura il rigore del 2-0 con un pestone su Mandragora e nel finale rischia il pasticcio con un retropassaggio di testa che per poco non favorisce Dodo Ricardo Silva 4 - Ranieri fa ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Venditti emoziona con 'Grazie Roma' - sul palco anche Claudio Ranieri

Antonello Venditti ha chiuso i suoi tre concerti a Caracalla cantando 'Grazie Roma' insieme a un ospite d'eccezione: Claudio Ranieri.