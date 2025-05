Rania di Giordania lo spettacolare matrimonio della nipote Aisha Ma lei non c’è

Rania di Giordania è la grande assente al matrimonio della nipote, la Principessa Aisha bint Faisal, e Karim Al Mufti. Tuttavia, la nuora Rajwa ha saputo sostituirla con grazia durante questa cerimonia royal che ha catturato l'attenzione del pubblico, promettendo un futuro radioso per gli sposi. Scopriamo i dettagli di questo spettacolare evento.

Rania di Giordania è la grande assente alle nozze dellanipote, la Principessa Aisha bint Faisal, con Karim Al Mufti. Ma la Regina è stata egregiamente sostituita dalla nuora Rajwa.Rania di Giordania, il Royal Wedding dellanipoteAisha La Principessa Aisha bint Faisal e Karim Al Mufti si sono sposati il 12 maggio con la cerimonia Katb Al Kitab presso il Palazzo Zahran di Amman. Al loro matrimonio erano presenti il Re Abdullah II di Giordania, marito di Rania e zio della sposa, il Principe ereditario Hussein e sua moglie Rajwa che ha fatto gli onori di casa, sostituendo la Regina.La cerimonia si è svolta in modo tradizionale che comprende la preghiera con i palmi delle mani rivolte verso l’alto. Nel rito nuziale questo gesto assume un significato ulteriore, in quanto gli sposi affidano la loro unione a Dio davanti alla comunità, mettendosi sotto la Sua protezione. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rania di Giordania, lo spettacolare matrimonio della nipote Aisha. Ma lei non c’è

