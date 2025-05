Rally Toyota verso un nuovo successo in Portogallo?

Riparte questo fine settimana il FIA World Rally Championship con il tradizionale Rally Portogallo. Dopo quattro round, Toyota si conferma regina indiscussa della serie, dominando da Montecarlo e mettendo in difficoltà la concorrenza di Hyundai. Gli occhi sono puntati su questa nuova sfida in cerca di confermare il primato e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Riparte questo fine settimana il FIA World Rally Championship con il tradizionale RallyPortogallo. Dopo quattro round Toyota appare come l’indiscussa regina della serie, il giapponesi hanno dettato legge da Montecarlo ad oggi annichilendo la concorrenza di Hyundai.Il divario tra le due case è stato più che mai evidente nell’ultimo atto sull’asfalto delle Isole Canarie. Toyota ha inflitto distacchi abissali alle tre Hyundai i20N Rally1, fuori dalla contesa per il successo finale di fatto sin dalla prima speciale cronometrata.Toyota avrà ancora ben cinque Yaris GR Rally1 in azione in Portogallo. Sébastien Ogier, sei volte vincitore in Portogallo, tornerà in supporto di Takamoto Katsuta, Sami Pajari, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans. L’ultimo citato vanta al momento ben 109 punti all’attivo contro i 66p del vincitore Rally Canarie 2025 Rovanperä. 🔗Leggi su Oasport.it