Raid Idf a Khan Younis morto reporter

Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno condotto un attacco mirato contro il complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis, ritenuto un rifugio per membri chiave di Hamas. L'operazione ha suscitato preoccupazione per la morte di un reporter sul campo, come riportato dal Times of Israel, evidenziando la complessità del conflitto in corso.

5.02 Le Forze di Difesa israeliane (Idf) affermano di aver attuato un "attacco mirato" contro il complesso ospedaliero Nasser di KhanYounis, utilizzato da "agenti chiave" del gruppo terroristico di Hamas. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel, precisando che gli agenti in questione gestivano un centro di comando nel complesso ospedaliero. Secondo i media palestinesi questo nuovo attacco notturno delle Idf ha causato diverse vittime, tra cui il giornalista palestinese Hassan Eslaiah. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

I medici di Gaza sul raid a Khan Younis: Picchiati, bendati e costretti a spogliarsi

L'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, è stato teatro di un raid da parte delle forze israeliane, che ha lasciato dietro di sé una scia di violenze e abusi sui medici e sul personale sanitario.