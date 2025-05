Raid contro tifosi Avellino | fermati cinque ultras baresi

Un raid contro i tifosi dell'Avellino ha portato all'arresto di cinque ultras baresi. La Polizia di Stato ha concluso le indagini su un'aggressione avvenuta presso la stazione di servizio Murge Ovest sull'A14, eseguendo misure cautelari nei confronti dei responsabili. L'episodio evidenzia ancora una volta le tensioni tra le fazioni calcistiche.

Tempo di lettura: 3 minutiLa Polizia di Stato, a conclusione dell'attività d'indagine svolta a seguito di un'aggressione subita da alcuni giovani tifosi della squadra dell'Avellino nella stazione di servizio Murge Ovest, sull'autostrada A14, ha dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 soggetti, di età variabile da 49 a 37 anni.Sono accusati del reato di rapina aggravata, in concorso e continuata, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto a causa di manifestazioni sportive e durante il trasferimento da o verso i luoghi in cui si svolgono delle manifestazioni.Accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

