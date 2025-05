Raid al cimitero di Misilmeri vandalizzate una decina di tombe | Il Comune si farà carico dei danni

Un raid vandalico ha colpito il cimitero di Misilmeri, lasciando alle spalle decine di tombe danneggiate. Le lastre in marmo sono state distrutte e beni commemorativi rubati, scatenando l'indignazione del sindaco Rosario Rizzolo che parla di "aggressione in un luogo sacro". Il Comune si preoccuperà dei danni subiti dalla comunità.

Hanno distrutto le lastre in marmo utilizzate per chiudere i loculi e rubato portafiori, vasi e ceri. È stata una “aggressione in un luogo sacro”, come la definisce il sindaco Rosario Rizzolo, quella compiuta due notti fa da ignoti nel cimitero di Misilmeri dov’è tuttora in corso la conta dei. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Raid al cimitero di Misilmeri, vandalizzate una decina di tombe: "Il Comune si farà carico dei danni"

Su questo argomento da altre fonti

Misilmeri il raid al cimitero, danneggiate 40 tombe e rubate le grondaie in rame - E’ ancora più grave il bilancio del raid vandalico messo a segno ieri nel cimitero di Misilmeri. Oltre a danneggiare decine di tombe e rubare i vasi in rame, le […] ... 🔗blogsicilia.it

Raid vandalico al cimitero di Misilmeri, danneggiate decine di tombe - Quaranta tombe sono state danneggiate nel cimitero di Misilmeri a Palermo. Sono state distrutte le lapidi e rubati i vasi in rame e quelli in marmo. Portati via anche crocifissi […] ... 🔗blogsicilia.it

Vandalizzate le vetture dei volontari - Dieci automobili vandalizzate, una dopo l’altra. Sono le vetture private di altrettanti volontari della Croce rossa italiana di Merate, la cui sede è Olgiate Molgora. Il raid è stato messo a ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federica va al cimitero dalla piccola Lavinia, ma al rientro la terribile scoperta

Siamo a Mira - in provincia di Venezia - dove un'intera comunità è indignata per l'inaccettabile gesto.