Rai3 sostituisce Un Posto al Sole con Sinner-Cerundolo e recupera l’episodio il 14 maggio

Rai3 annuncia una modifica alla programmazione: stasera, 13 maggio 2025, "Un Posto al Sole" non andrà in onda. Al suo posto, verrà trasmesso l' attesissimo incontro di tennis tra Sinner e Cerundolo. Gli episodi della soap opera saranno recuperati il 14 maggio.

La programmazione di Rai3 subisce un’improvvisa variazione, destinando lo spazio a un evento sportivo di rilievo. La tradizionale trasmissione della soap opera Un Posto al Sole non verrà infatti proposta questa sera, 13 maggio 2025, in favore dell’incontro di tennis tra Sinner e Cerundolo durante gli Internazionali. Tale decisione, annunciata all’ultimo momento, ha sorpreso molti . L'articolo Rai3 sostituisce Un Posto al Sole con Sinner-Cerundolo e recupera l’episodio il 14 maggio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Rai3 sostituisce Un Posto al Sole con Sinner-Cerundolo e recupera l’episodio il 14 maggio

Ne parlano su altre fonti

Cambio di palinsesto su Rai3: un posto al sole sostituito da un incontro di tennis

Riporta ecodelcinema.com: Oggi, 13 maggio 2025, la puntata di "Un Posto al Sole" è stata sostituita da un incontro di tennis tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, lasciando i fan in attesa di aggiornamenti sul recupero.

Un posto al sole non va in onda, l'ira dei fan: 'Che ci fa Sinner su Rai 3? Ridateci Upas'

it.blastingnews.com scrive: Il 13 maggio Un posto al sole è stato sospeso per lasciare spazio agli Internazionali di Roma di tennis, scatenando il malcontento dei fan sui social ...

Dov’è girato Un Posto al Sole? Le location reali della soap di Rai 3

Riporta ciakgeneration.it: Un Posto al Sole è una delle soap opera più amate e longeve della televisione italiana, in onda su Rai 3 dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A, rush finale per un posto in Europa: ecco chi rischia di restare fuori

Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli e le ultime partite in calendario saranno fondamentali per decidere le sorti di una stagione che verrà ricordata come la più travagliata degli ultimi decenni.