Rai stasera | Eurovision Song Contest e Belve con Fagnani e ospiti d’eccezione

Questa sera, la Rai invita il pubblico a un viaggio di musica e intrattenimento con il primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest. Accanto alle emozionanti performance musicali, ci saranno le provocatorie "Belve" condotte da Francesca Fagnani, arricchite da ospiti d'eccezione. Un’occasione imperdibile per divertirsi e lasciarsi coinvolgere!

Il pubblico della Rai potrà stasera godersi un momento di leggerezza e divertimento grazie al primo appuntamento del Eurovision Song Contest. Durante la serata, oltre ad apprezzare le performance musicali, ci sarà spazio per un altro tipo di intrattenimento, che ha attirato l'attenzione degli appassionati e non solo. Un nuovo episodio di Belve Stasera, la .

Stasera inizia l’Eurovision Song Contest

Lo riporta ilpost.it: La prima semifinale sarà trasmessa dalle 21 su Rai 2: ci saranno Lucio Corsi, Gabry Ponte e Tommy Cash, quello di "Espresso macchiato" ...

Eurovision Song Contest 2025, tutto quello che c'è da sapere

Da msn.com: Questa sera, il 'nostro' Lucio Corsi si esibirà ma non in concorso, qualificato di diritto alla Finale del 17 maggio ...

Eurovision Song Contest 2025 stasera su Rai 2: la scaletta della prima serata del 13 maggio

Come scrive superguidatv.it: Tutto pronto per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, la kermesse canora europea trasmessa in diretta in prima serata su Rai2: la scaletta ...

