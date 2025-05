Rai 5 omaggia Ezio Bosso con docufilm e serata Che storia è la Musica

Rai 5 dedica un emozionante omaggio a Ezio Bosso con un docufilm e una serata speciale, "Che storia è la musica". A cinque anni dalla sua scomparsa, Rai Cultura celebra la sua notevole eredità artistica e la vita ispiratrice di un grande maestro, offrendo al pubblico un’opportunità unica di riflettere sulla sua straordinaria carriera.

Nel quadro del ricordo di un grande che ha segnato il panorama Musicale, Rai Cultura omaggia il compianto EzioBosso con due speciali proiEzioni, a cinque anni dalla sua scomparsa. Un doppio appuntamento televisivo su Rai 5 rende omaggio alla sua arte e alla sua straordinaria storia di vita.

L'omaggio a Ezio Bosso, scomparso a 48 anni nel 2022, concerti itineranti per la città - Iniziative nei mercati, al Polo del '900, alla Nuvola Lavazza, nella biblioteche per portare la musica in posti inusuali, come voleva il compositore e musicista torinese ... 🔗rainews.it

In ricordo di Ezio Frigerio - Per rendere omaggio a Ezio Frigerio, grande scenografo scomparso oggi, mercoledì 2 febbraio, Rai Cultura cambia la programmazione della prima serata di Rai5 e al posto del previsto balletto “Don ... 🔗rai.it

