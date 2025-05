Rai 1 daytime 2025 2026 | conferme in blocco dal lunedì al venerdì

Rai 1 si prepara a confermare in blocco i suoi programmi e volti del daytime per la stagione 2025-2026, mantenendo stabile la programmazione dal lunedì al venerdì. Mentre sono in corso valutazioni per rinnovare i pomeriggi del weekend, si ipotizza l'ingresso di Elisa Isoardi al sabato e una rivoluzione la domenica.

Mentre si pensa di rimettere mano ai pomeriggi del weekend (vi abbiamo anticipato che al sabato, al posto di Emma D’Aquino, potrebbe arrivare Elisa Isoardi e alla domenica è allo studio una vera e propria rivoluzione), Rai 1 conferma in blocco per la stagione 20252026 volti e programmi del daytime infrasettimanale, dal lunedì al venerdì.Ossini e Ferolla per il terzo anno a UnomattinaNon c’è due senza tre. Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, che chiuderanno l’annata in corso il 30 maggio, a settembre saranno nuovamente alla guida di Unomattina. E già questa è una notizia; non succedeva da quando il contenitore mattutino era affidato alla coppia Franco Di Mare-Francesca Fialdini, padroni di casa dal 2014 al 2017 (poi il giornalista proseguì per altri due anni con Benedetta Rinaldi). 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rai 1, daytime 2025/2026: conferme in blocco dal lunedì al venerdì

