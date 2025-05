Raggiro della ' monetina' fuori da un supermercato di Biella tra i truffatori una donna incinta

Tre trentenni sono stati denunciati a Biella per furto aggravato, coinvolti in un raggiro avvenuto davanti a un supermercato. Utilizzando la tecnica delle monetine, hanno derubato diverse persone, tra cui una donna incinta, sottraendo borsette e beni personali. La denuncia dei cittadini ha portato all'arresto di questi truffatori, mettendo fine alla loro attività illecita.

Tre trentenni denunciati a Biella per furto aggravato: rubavano borsette con la tecnica delle monetine. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Raggiro della 'monetina' fuori da un supermercato di Biella, tra i truffatori una donna incinta

Ne parlano su altre fonti

Raggiro della 'monetina' fuori da un supermercato di Biella, tra i truffatori una donna incinta - Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, fi ... 🔗virgilio.it

Rubavano borse ai supermercati con la truffa delle monete, arrestati a Roma: come funziona il raggiro - Tre persone arrestate a Fiumicino per rapina nei parcheggi dei supermercati, utilizzavano l'inganno delle monete per distrarre le vittime. 🔗virgilio.it

Cadono le monetine, sparisce la borsa: il trucco della banda fuori dai supermercati - Tre persone sono state arrestate in flagranza dopo aver sottratto la borsa a un'anziana con il solito sotterfugio davanti a un supermercato di via della Scafa ... 🔗romatoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Detenuto appicca incendio in carcere Biella - intossicato lui e due agenti penitenziari

E’ a rischio l’incolumità personale di tutti gli operatori.Servono interventi urgenti, conclude Romano Attualità - Un detenuto recluso nel carcere di Biella nella notte ha appiccato un incendio nella propria cella.