Rachele Mussolini tra Forza Italia e Lgbtq+ | I diritti non sono di sinistra siano patrimonio comune

Rachele Mussolini, esponente di Forza Italia, si posiziona con fermezza nel dibattito sui diritti LGBTQ+, sostenendo che tali diritti non appartengano a una sola parte politica. Mentre si discute di una possibile corrente guidata da Marina Berlusconi, Mussolini afferma che combattere le discriminazioni è una responsabilità comune per il 2025 e oltre.

ForzaItalia, corrente Marina Berlusconi? "I dirittisono di tutti", risponde RacheleMussolini. "Credo che combattere le discriminazioni nel 2025 non dovrebbe essere di sini.

