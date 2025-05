Racconterò la mia storia e quella di Israele La sfida della cantante israeliana all’Eurovision

In questo racconto, condividerò la mia storia e quella di Israele, mettendo in luce il coraggio della cantante Yuval Raphael. Sopravvissuta al massacro di Hamas durante il Festival musicale Supernova, ha trovato la forza di rialzarsi e affrontare il suo destino, diventando simbolo di resilienza e speranza in un momento di buio.

Yuval Raphael è sopravvissuta al massacro compiuto da Hamas al Festival musicale Supernova restando sotto un cumulo di cadaveri

