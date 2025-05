Raccolta sangue nel municipio di Brindisi | consiglieri assessori e cittadini fanno la loro parte

Oggi, il municipio di Brindisi si trasforma in un importante centro di solidarietà. Consiglieri comunali, assessori, dipendenti e cittadini hanno risposto all'appello per la donazione di sangue, partecipando attivamente all'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con l'Asl e l'Avis di Brindisi, dimostrando che insieme si può fare la differenza nella comunità.

consiglieri comunali, assessori, dipendenti comunali e semplici cittadini: tutti a donare il sangue stamattina, presso l'autoemoteca parcheggiata nel cortile di Palazzo di Città. L'iniziativa è promossa dal Comune di Brindisi, con la collaborazione dell'Asl e dell'Avis di Brindisi, di concerto.

