Raccolta fondi per l' ambiente | torna Greenfunding di Banca delle Terre Venete

Ritorna Greenfunding di Banca delle Terre Venete per una nuova raccolta fondi dedicata all'ambiente. Affrontare il cambiamento climatico e promuovere la mobilità sostenibile richiede l'impegno collettivo. Con questa iniziativa, Banca delle Terre Venete, in collaborazione con Ginger Crowdfunding e Plant for the Planet Italia, invita tutti a unirsi per dare voce a un futuro più green.

Per affrontare le complesse sfide del cambiamento climatico, della tutela ambientale e della mobilità sostenibile, serve unire le forze. Proprio con questo spirito, BancadelleTerreVenete del gruppo BCC Iccrea rinnova la sua collaborazione con Ginger Crowdfunding, Plant for the Planet Italia. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Raccolta fondi per l'ambiente: torna Greenfunding di Banca delle Terre Venete

Se ne parla anche su altri siti

Raccolta fondi per l'ambiente: torna Greenfunding di Banca delle Terre Venete - In collaborazione con Ginger Crowdfunding, Plant for the Planet e i CSV di Vicenza e Belluno-Treviso, l’istituto lancia la seconda edizione dell’iniziativa che supporta con il crowdfunding le realtà n ... 🔗trevisotoday.it

Fondi: raccolta agosto torna positiva per 4,8 mld, patrimonio oltre 2.400 mld (RCO) - Fondi bilanciati e fondi flessibili registrano deflussi, rispettivamente, per 530 milioni (-857 a luglio) e 495 milioni (da -474 mln). E' positiva la raccolta dei monetari (+1,5 mld ad agosto ... 🔗ilsole24ore.com

Danni da fauna selvatica. Busetto lancia il ricorso - Dopo la protesta shock di qualche settimana fa al Codma di Fano, quando si tolse cinque millilitri di sangue per denunciare "l’indifferenza della Regione Marche verso gli agricoltori ", Andrea Busetto ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina, Kiev : da Banca mondiale altri 1,49 miliardi di dollari

Altri $ 1,49 miliardi di finanziamenti aggiuntivi per l'Ucraina dalla Banca Mondiale. Un nuovo prestito che fa parte del pacchetto complessivo di sostegno a Kiev di oltre 4 miliardi.